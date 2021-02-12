الاستخبارات الروسية: نتلقى بشكل دوري معلومات عن التحضير لهجمات إرهابية

قال مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين، إن الهيئات الأمنية المختصة تتلقى بشكل دوري معلومات عن خطط الإرهابيين لاستهداف روسيا.

وخلال تعليقه على أنباء، تحدثت عن تخطيط "هيئة تحرير الشام"، لتنفيذ هجمات إرهابية خلال الفعاليات الجماهيرية في روسيا، ذكر ناريشكين، أنه تراكمت لدى الأمن الروسي، خبرة واسعة في هذا المجال.

وشدد ناريشكين على أن البلاد محمية، "بشكل موثوق إلى حد كبير من هذه الشرور".

وأضاف رئيس الاستخبارات الروسية، أنه وفقا لبعض المصادر، يتم اختيار الإرهابيين من روسيا أو من الدول المجاورة، لتنفيذ هذه الهجمات.

وأشار إلى أن الاستخبارات الروسية، تتلقى بشكل دوري معلومات من هذا النوع.

وتابع ناريشكين: "لكنني أود القول إن الهيئات الأمنية الروسية المختصة، وفي مقدمتها جهاز الأمن الفيدرالي، اكتسبت خبرة واسعة في مكافحة الإرهاب الدولي، لذلك يمكن القول، إن روسيا محمية بشكل موثوق من هذا الشر".

المصدر: نوفوستي