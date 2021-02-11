بوتين يوجه بصرف ألف دولار لكل من عاش حصار سيفاستوبول
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أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بتخصيص أكثر من 80 مليون روبل من الصندوق الاحتياطي لدفع 75 ألف روبل لكل من عاش حصار مدينة سيفاستوبول إبان الحرب العالمية الثانية.
وبموجب المرسوم "يخصص من الصندوق الاحتياطي 83 مليونا و175 ألف روبل لوزارة المالية الروسية تصرف لمدينة سيفاستوبول لدفع 75 ألف روبل منحة لكل من عاش حصار مدينة سيفاستوبول.
حصار سيفاستوبول استمر 250 يوما وانتهى في 9 مايو 1944 حيث تمكن الجيش الأحمر من تحريرها.
المصدر: نوفوستي