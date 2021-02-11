موسكو.. وفاة 5 أشخاص متسممين بغاز أوكسيد الكربون

قال مصدر في مديرية حالات الطوارئ بمقاطعة موسكو، إن 5 أشخاص لقوا حتفهم الليلة الماضية، بعد تسممهم بغاز أول أوكسيد الكربون.

وأضاف المصدر، في حديث لوكالة "نوفوستي": "تم صباح اليوم، اكتشاف جثث 5 عمال، توفوا بعد التسمم بغاز أول أوكسيد الكربون، في إحدى ورشات البناء بمدينة سولنتشنغورسك بمقاطعة موسكو".

وذكر المصدر، أن العمال الخمسة ماتوا مختنقين بدخان التدفئة، خلال نومهم. وأشار إلى عدم حدوث أي حريق خلال ذلك.

ونوه المصدر، بأن الجهات المختصة، تحقق في تفاصيل وملابسات الحادث.

المصدر: نوفوستي