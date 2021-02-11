روسيا.. محافظ إقليم ستافروبول يدحض قصة استبدال جثتي رضع بدميتين

قال محافظ ستافروبول فلاديمير فلاديميروف، إن "المرأة التي زعمت بأن دار التوليد، دست لها دميتين بدلا من جثتي طفليها المتوفيين، اعترفت بأنها اختلقت هذه القصة من البداية وحتى النهاية".

وأضاف محافظ الإقليم: "هذه هي نهاية القصة المزعومة حول استبدال جثث الطفلين الرضيعين. أمس، تم إجراء فحص طبي للمرأة. وتبين للأطباء أنها لم تلد. ولاحقا، أكدت المرأة نفسها بشكل خطي، أن كل هذه القصة مختلقة ولا أساس لها".

في يوم أمس، انتشر مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، وفيه قال رجل إنه عاد إلى داغستان لدفن طفليه اللذين ولدا في دار التوليد في ستافروبول وتوفيا على الفور. لكنه، حسب قوله، قام في المقبرة بنزع الكفن ووجد دميتين هناك بدلا من جثتي طفليه.

وتابع المحافظ القول، إن الهيئات الأمنية ذات العلاقة، ستحقق في الموضوع، وأعرب عن أمله بأن يعتذر أولئك الذين اتهموا أطباءنا بالباطل".

المصدر: نوفوستي