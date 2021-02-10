منتجو "سبوتنيك V": أكثر من مليوني روسي قد تلقوا لقاحنا ضد كورونا

أعلن مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية أن أكثر من مليونين من مواطني البلاد تلقوا حتى الآن لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وصرح نائب مدير مركز "غاماليا" للبحوث العلمية، دينيس لوغونوف، أثناء اجتماع طاولة مستديرة نظم اليوم الأربعاء تحت عنوان "التطعيم ضد كوفيد-19 - حاجز فعال أمام تحديات الجائحة"، بأن نحو 2.2 مليون شخص قد تلقوا الجرعة الأولى من "سبوتنيك V"، وقد استكمل تطعيم أكثر من 1.7 مليونا منهم بتلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح الروسي الذي ينتجه هذا المركز.

ولفت لوغونوف إلى أن قرابة سبعة ملايين جرعة من اللقاح الروسي قد أنتجت وطرحت للتداول المدني، مؤكدا أن يبلغ هذا الرقم عتبة الـ10 ملايين جرعة الشهر القادم.

وقال المسؤول إنه من المتوقع أن يتم تطعيم الجزء الرئيسي من مواطني روسيا (أي 70%، وهو الحد المطلوب لوضع حد لتفشي الوباء) ضد كورونا قبل منتصف الصيف القادم، حسب السيناريو المتفائل، فيما ستنتهي حملة التطعيم حسب التوقعات المتشائمة قبل حلول الخريف.

ونشرت مجلة "لانسيت" الطبية المحترمة مؤخرا نتائج الاختبارات السريرية التي تؤكد الفعالية العالية لـ"سبوتنيك V".

ووفقا لبيانات منتجي اللقاح الروسي الذي يجري التطعيم به على جرعتين، تصل فعاليته إلى 91.4% مع الحماية بنسبة 100% من خطر الإصابة بحالات خطرة من العدوى.

المصدر: نوفوستي