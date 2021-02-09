روسيا: رفض السلطات الأوكرانية اعتماد لقاح "سبوتنيك V" يعود لسعيها إلى إرضاء الغرب

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن رفض أوكرانيا اعتماد لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا يعود إلى سعي كييف لإرضاء "المشرفين الغربيين" بدل التركيز على حياة مواطنيها.

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وقال أندري رودينكو، نائب وزير الخارجية الروسي، في حديث لوكالة "نوفوستي"، اليوم الثلاثاء: "حسب المعلومات المتوفرة لدينا، وجهت شركة الأدوية بيوبيك المتمركزة في خاركوف طلبا إلى وزارة الصحة الأوكرانية لتسجيل اللقاح الروسي. لكننا لم نتلق حتى الآن أي رسائل من قبل السلطات في كييف تشير إلى رغبتها في الحصول عليه".

وأضاف رودينكو: "بالعكس نسمع أن مسؤولين أوكرانيين يصفون هذا الابتكار الروسي بالسلاح الهجين ضد أوكرانيا. يبدو أن التوجهات السياسية والسعي إلى إرضاء المشرفين الغربيين أهم بالنسبة إلى السلطات الأوكرانية الحالية من حياة وصحة المواطنين".

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ويعتبر "سبوتنيك V" أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لعدوى "كوفيد-19"، وسبق أن كشفت اختبارات سريرة أجريت على 3 مراحل أمن هذا المصل وفعاليته بنسبة تفوق 90% في الوقاية من المرض، الأمر الذي أكدته مجلة "لانسيت" الطبية في مقال نشرته مؤخرا.

وتشهد العلاقات بين موسكو وكييف توترا كبيرا على خلفية الأزمة التي نشبت في أوكرانيا عام 2014 والتي أدت إلى تغير السلطة في البلاد ونشوب نزاع مسلح في منطقة دونباس وعودة شبه جزيرة القرم إلى الوطن الأم روسيا.

المصدر: "نوفوستي" + وكالات