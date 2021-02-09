بعد زيارته إلى موسكو.. بوريل يعلن أنه سيتقدم بمبادرة لفرض عقوبات على روسيا

أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أنه سيتقدم بمبادرة لفرض عقوبات على روسيا، معتبرا أن الحوار السياسي معها وصل إلى "حالة ركود".

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ووجه بوريل، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء أمام البرلمان الأوروبي عقب زيارته إلى موسكو، انتقادات لاذعة إلى السلطة الروسية التي قال إنها تتوجه بشكل أكبر إلى "نظام التسلط"، معتبرا أنها "بلا رحمة" و"لا تبقي أي مجال مفتوحا على الديمقراطية وهيمنة القانون".

وشدد بوريل على أن "الحوار السياسي مع روسيا وصل إلى حالة الركود"، مشيرا إلى أن موسكو "لا تبدي أي اهتمام بإعادة إطلاق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي".

وأضاف أن الحكومة الروسية تعتبر الديمقراطية الليبرالية "تهديدا جوهريا"، وأنها "لا تنوي خوض أي مفاوضات بناءة تشمل قضايا حقوق الإنسان".

وشدد كبير الدبلوماسيين الأوروبيين على أن دول التكتل ستبحث إمكانية فرض عقوبات جديدة على روسيا خلال اجتماع على مستوى وزراء الخارجية يوم 22 فبراير ومن ثم خلال قمة ستنعقد في مارس.

وقال في هذا السياق: "سيتم خلال هذه الاجتماعات اتخاذ قرارات بشأن الخطوات التالية. سأتقدم بمقترحات دقيقة من خلال استغلال حقي في تقديم المبادرة باعتباري مفوضا ساميا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية".

وأشار بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي يقف على مفترق طرق فيما يخص العلاقات مع روسيا، وعليه "اتخاذ قرار سيحدد ديناميكية القوة في هذا القرن"، أي التوجه نحو التعاون أو المجابهة معها.

وشدد مع ذلك على ضرورة أن يتجنب الاتحاد الأوروبي "مواجهة مستدامة" مع روسيا مع ضمان الدعم للمجتمع المدني الروسي.

وقام بوريل بزيارة رسمية إلى موسكو من 4 إلى 6 فبراير تزامنت مع توتر جديد في العلاقات بين روسيا والقوى الغربية على خلفية قضية المعارض الروسي المعتقل، ألكسي نافالني، والاحتجاجات التي شهدتها البلاد في أواخر يناير.

وأجرى المفوض الأوروبي في موسكو محادثات مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، كانت الأولى من نوعها بين الطرفين منذ 3 سنوات.

وأعربت الخارجية الروسية عن استغرابها من تغير كبير في نبرة تصريحات بوريل قبل وبعد عودته إلى بروكسل، حيث سبق أن صرح خلال المؤتمر الصحفي مع لافروف يوم 5 فبراير بأن الاتحاد الأوروبي يدعو للحوار مع روسيا، مشيرا إلى أن هناك مجالات يمكن ويجب أن يتعاون الطرفان في إطارها.

المصدر: وكالات