السلطات الروسية: وتيرة الإصابات بـ "كوفيد-19" في البلاد بين التراجع والاستقرار

أعلنت تاتيانا غوليكوفا، نائبة رئيس الوزراء الروسية، أن الإصابات بمرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا تتراجع في 29 إقليما، فيما يتجه الوضع الوبائي نحو الاستقرار في 54 إقليما آخر.

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وخلال موجز صحفي عقدته الحكومة الروسية، اليوم الاثنين، قالت غوليكوفا، التي ترأس مركز العمليات الوطني المعني بمكافحة جائحة كورونا في البلاد، إن "29 إقليما تمر مرحلة التراجع المستمر، و54 إقليما تمر مرحلة الاستقرار".

وأضافت أن الوضع الوبائي لا يزال غير مستقر في مقاطعتي كوستروما وبسكوف، معربة عن أمل السلطات في تجاوز أزمة كورونا في هاتين المقاطعتين أيضا.

المصدر: "تاس"