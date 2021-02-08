بوتين يشرف على إطلاق مشروع للطاقة سيكون أكبر مصدر نيتروني في العالم

وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بإطلاق مشروع للطاقة هو الأكبر من نوعه في العالم، يشيد في مقاطعة لينينغراد.

ويصادف إطلاق المشروع الضخم المتمثل في مفاعل التدفق العالي PIK مع احتفال روسيا بيوم العلم، الذي يصادف 8 فبراير من كل عام.

وأمر الرئيس بوتين اليوم عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" بإدخال المفاعل إلى وضع التشغيل، وبدء المراحل التجريبية في المحطات الخمس الأولى.

مفاعل PIK هو مصدر حديث عالي التدفق للنيوترونات، وهو أفضل منشأة في العالم لدراسة المادة على المستوى النانوي، ومن المقرر أن يصبح أداة بحث عالمية في مجالات الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا والجيولوجيا وعلوم المادة والطب، وسيكون أساسا لمركز نيوتروني علمي دولي.

المصدر: تاس