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الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة يتوقع تسجيل لقاح "سبوتنيك V" في 25 دولة قريبا

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الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة يتوقع تسجيل لقاح
Sputnik
لقاح "سبوتنيك V" الروسي
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صرح رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، أنه من المتوقع أن تصادق 25 دولة على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي في القريب العاجل.

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وقال دميترييف في بث قناة "روسيا 1"، اليوم الأحد: "بحلول نهاية الأسبوع القادم نتوقع أن تصادق 25 دولة على لقاحنا".

وقد تمت المصادقة على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا في 20 بلدا حتى الآن، وبينها بيلاروس والأرجنتين وبوليفيا وصربيا والجزائر وفلسطين والإمارات وتونس ولبنان وإيران وغيرها.

ويعد لقاح "سبوتنيك V" الروسي أول لقاح مضاد لكورونا في العالم تم تسجيله في منتصف أغسطس الماضي. وبدأت حملة تلقيح المواطنين الروس باستخدامه في ديسمبر الماضي.

المصدر: نوفوستي

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