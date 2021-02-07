رحلة تدريبية لأحد مكونات الثالوث النووي الروسي "Tu-95MS"

نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو تحليق لقاذفة القنابل الاستراتيجية "Tu-95MS"، وهي تعتبر أحد مكونات الثالوث النووي لروسيا.

ونشرت وزارة الدفاع في قناتها على "يوتيوب" رحلة تدريبية في ظروف مناخية صعبة، للقاذفة ذات الأربعة محركات، المخصصة لحمل الصواريخ المجنحة بعيدة المدى وضرب أهداف في عمق مسارح المعارك.

ويتكون الثالوث النووي الروسي من الطيران الاستراتيجي، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات المزودة بصواريخ نووية.

المصدر: نوفوستي