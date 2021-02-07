الروس قد "يتنفسون الصعداء بلا كمامات" نهاية الربيع القادم

أفاد موقع "إر بي كا" الروسي أن تخفيف نظام ارتداء أقنعة الوجه الطبية "الكمامات" في روسيا قد يجري في نهاية الربيع القادم، حال تنفيذ عدد من الشروط.

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ونقل الموقع عن الطبيبة المتخصصة في علم المناعة من مركز التلقيح الأوروبي، زويا سكوربيليفا، أن الشروط الضرورية لتخفيف نظام ارتداء أقنعة الوجه تتمثل في التلقيح الجماعي وبلوغ المناعة الجماعية.

وقالت: "عدد المصابين بالمرض يجب أن ينخفض بشكل كبير. والعام الماضي شهدنا انخفاضا ملحوظا في عدد الإصابات الجديدة نهاية الربيع بالذات. وكان الصيف الماضي هادئا لحد ما، لذلك من الممكن أن يكون بإمكاننا حقا التخلي عن ارتداء أقنعة الوجه بحلول نهاية الربيع القادم. لكن حتى الآن هناك الكثير مما لا نفهمه، لنرى كيف سيتطور الوضع".

من جانبه أشار عالم الفيروسات البروفيسور بجامعة موسكو، أليكسي غرانوفسكي، إلى أن الوضع في مجال تسجيل الإصابات الجديدة لا يعد سيئا حاليا، معبرا عن اعتقاده بأن هناك فرصة لتجنب تفشي أمراض الجهاز التنفسي التقليدي في الربيع في روسيا.

وأوضح أن ذلك يعود لارتداء أقنعة الوجه وسعي الناس للعزل الذاتي. وتابع: "حال الحفاظ على الوضع الحالي سيكون بإمكاننا الحديث عن احتمال تخفيف أو إلغاء الإجراءات المضادة لكورونا".

أما عالم المناعة وطبيب الحساسية، فلاديمير بوليبوك، فيعتقد أن إلغاء القيود الصحية قد يتم قبل نهاية الربيع، وخاصة في أبريل أو مايو القادمين. وفي الوقت ذاته شدد على فعالية ارتداء الأقنعة الطبية ضد كورونا وأمراض الجهاز التنفسي.

ونقل الموقع أيضا رأي مديرة معهد اقتصاد الصحة التابع لمدرسة الاقتصاد العليا، لاريسا بوبوفيتش، التي تعتقد بأنه من الصعب التنبؤ بسيناريوهات تفشي أمراض الجهاز التنفسي في الشتاء، مؤكدة أن معظم المناطق الروسية تظهر ديناميات مختلفة للإصابات تتوقف على دقة سكانها ومدى تمسكهم بنظام ارتداء أقنعة الوجه.

ويبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا منذ لحظة تفشيه في العالم نحو 105,4 مليون شخصا، فيما توفي أكثر من 2,2 مليون شخص. وفي روسيا سجل المكتب الفدرالي لمكافحة كورونا 3.951.233 إصابة بالفيروس، وشفي 3.436.326 منهم، وتوفي 76.299 شخصا.

المصدر: تاس