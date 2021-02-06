بلومبرغ: لقاح "سبوتنيك V" أحد أكبر الاكتشافات العلمية منذ العهد السوفيتي

قالت وكالة "بلومبرغ" إن روسيا حققت أكبر اختراق علمي منذ العهد السوفيتي، مضيفة أن الدول باتت تصطف للحصول على شحنات من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وأشارت الوكالة إلى تقرير مجلة "لانسيت" (The Lancet) العلمية البريطانية، التي نشرت فيه نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على لقاح "سبوتنيك V"، وأكدت تفوقه على اللقاحات الأخرى المضادة لفيروس كورونا من حيث النجاعة والفاعلية والسعر، وكذلك سلامته.

وقالت "بلومبرغ" إن المنافسة العالمية من أجل الانتصار على الوباء، الذي حصد أرواح أكثر من 2.3 مليون شخص، واكتساب سباق اللقاحات أهمية جيوسياسية حيث تسعى الحكومات للتغلب على الأزمات الاقتصادية، يمنح هذا كله روسيا ميزة في هذا السباق، نظرا لأنها واحدة من البلدان القليلة، التي أنتج فيها العلماء لقاحا فعالا.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا أطلقت على اللقاح الذي أنتجه معهد "غاماليا" تسمية "سبوتنيك V"، نظرا لما يحمله من رمزية، لأن أول قمر صناعي سوفيتي حمل اسم "سبوتنيك" وتم إطلاقه عام 1957.

المصدر: بلومبرغ