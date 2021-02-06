روسيا قادرة على تلقيح كافة المواطنين الراغبين ضد كورونا بحلول يونيو القادم

أعلن رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، أنه بإمكان روسيا تطعيم كافة المواطنين الراغبين ضد فيروس كوروبا بحلول شهر يونيو القادم.

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وقال دميترييف في حديثه لقناة "روسيا 1"، اليوم السبت: "تعرفون أننا بلا شك نركز على تلقيح المواطنين الروس، وروسيا هي الدولة الوحيدة في العالم القادرة على تطعيم كل مواطنيها الراغبين في ذلك".

وأكد أنه من المخطط أن يبدأ التطعيم الجماعي في الولايات المتحدة والدول الأوروبية بداية الخريف القادم. لذلك يوجد لدى الروس "امتياز كبير" في هذا المجال، ولهذا فأن أنظار المنتجين تتجه نحو روسيا بالضبط.

وتابع: "إن عدد الجرعات من اللقاحات الروسية المصدرة إلى الأسواق الأجنبية قليل جدا حتى الآن".

من جهته قال وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، أمس الجمعة، إن النظام الصحي في روسيا مزود بأدوية الوقاية والعلاج من فيروس كورونا بشكل كامل.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الصناعة والتجارة الروسية: "تتم تلبية حاجات نظام الصحة في مجال أدوية الوقاية والعلاج من كورونا بالكامل، وذلك للعلاج في المستشفيات والمنازل وفي الصيدليات أيضا. وفي 90% من الأحوال يدور الحديث عن الإنتاج الخاص الذي يسمح بتلبية حاجاتنا وامتلاك احتياطات".

المصدر: نوفوستي+ تاس