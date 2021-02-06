معهد "غاماليا" الروسي يطور تقنية جديدة للتعامل السريع مع أي تغير في فيروس كورونا

أعلن المعهد الروسي لعلوم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية "غاماليا"، أنه بدأ العمل على تطوير تقنية من شأنها تسريع إنتاج لقاحات ضد وباء كورنا في حالة الطفرات السريعة في جينوم الفيروس.

وقال مدير معهد "غاماليا" الذي أنتج لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا، ألكسندر غينسبرغ، في مقابلة مع قناة روسيا -1 التلفزيونية، أمس الجمعة، إن "المعهد يقوم بتطوير تقنية من شأنها أن تجعل من الممكن ابتكار مستحضرات لقاح بسرعة ونجاعة كبيرين إذا بدأ فيروس كورونا في التغير بسرعة".

هذا وقد أكد كبير المتخصصين في معهد "غاماليا"، فيودور ليسيتسين، في وقت سابق أن أيا من طفرات فيروس كورونا التي تم اكتشافها حتى الآن لم تؤثر على فعالية اللقاحات الحالية.

تجدر الإشارة إلى أن معهد "غاماليا" أنتج لقاح "سبوتنيك V" أول لقاح في العالم مضاد لفيروس كورونا.

المصدر: تاس