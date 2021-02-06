قاذفة روسية تختبر "قاتل حاملات الطائرات" الجديد

أجرت القاذفة الروسية، حاملة الصواريخ "Tu-22M3"، اختبار إطلاق صواريخ كروز جديدة من طراز "X-32"، المخصصة لتدمير الأهداف المائية والمعروفة باسم "قاتل حاملات الطائرات".

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر في المجمع الصناعي العسكري الروسي، أن القاذفة الاستراتيجية بعيدة المدى

"نفذت عمليات إطلاق لصواريخ مجنحة من طراز X-32، التي ستشكل أساس الأسلحة الضاربة لقاذفة Tu-22M3M المحدثة".

وذكر المصدر أن عمليات الإطلاق تم إجراؤها السنة الماضية، وأوضح أن الاختبار كان ضروريا للتأكد من خصائص الصواريخ المجنحة من طرار X- وعمليات إطلاقها من قاذفات Tu-22M3M المحدثة.

المصدر: نوفوستي