بوغدانوف يناقش مع السفير العراقي لدى موسكو الوضع الإقليمي وتطوير العلاقات الثنائية

استقبل نائب وزير الخارجية الروسي المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، السفير العراقي لدى موسكو عبد الرحمن الحسيني، بطلب من الأخير.

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وتبادل الجانبان أثناء لقائهما الآراء حول أهم المسائل الإقليمية، بما فيها التسوية الفلسطينية والوضع في سوريا وفي منطقة الخليج العربي.

كما ناقشا تطور الوضع السياسي والاجتماعي في العراق. وأكد الجانب الروسي دعمه الثابت لجهود القيادة العراقية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.

كما تناول الجانبان المسائل الهامة لمواصلة تعزيز العلاقات الروسية العراقية الودية، بما في ذلك مهام زيادة التعاون التجاري والاقتصادي والإنساني المفيد للطرفين.

المصدر: RT