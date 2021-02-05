روسيا.. لجنة تابعة لمجلس الاتحاد تبحث الدعوات غير المرخصة للتظاهر

دعت اللجنة المؤقتة الخاصة بالسياسة الإعلامية التابعة لمجلس الاتحاد الروسي إلى تعديل قوانين البلاد وتشديد العقاب على دعوات التظاهر غير المرخص به.

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وحذر رئيس اللجنة السيناتور أليكسي بوشكوف، أثناء موجز صحفي عقده أمس الخميس،من نشر دعوات إلى أعمال الشغب وتحريض المواطنين على ارتكاب أعمال غير قانونية بما فيها تلك التي تشكل خطرا على حياة وصحة المواطنين الآخرين، بالإضافة إلى نشر معطيات مضللة تحت ستار الرسائل الموثوق بها.

وأوضح السيناتور أن نشر دعوات مفتوحة للتظاهر أدى إلى أعمال شغب جماعية، في ظل المظاهرات غير المرخص بها التي شهدتها روسيا بنداء من الناشط المعارض أليكسي نافالني، وتفاصيل عن كيفية المشاركة فيها على نطاق واسع، علاوة على نشر معطيات مبالغ فيها عن عدد المشاركين في تلك الاحتجاجات وبيانات خاطئة عن أعمال عنف مزعومة من قبل أجهزة الأمن، مع نشر بيانات شخصية لأفراد في الأجهزة الأمنية وتأجيج الكراهية بحق المواطنين المناهضين للمظاهرات.

وسبق أن ألمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء الماضي إلى إمكانية تطبيق قواعد صارمة ضد المحتوى غير القانوني الذي يتم مشاركته عبر الإنترنت، قائلا: "يجب علينا التفكير في الأمر، والرد عليه"، لكنه أضاف: "يجب ألا نتخذ قرارات من شأنها أن تحد من حريات الإنسان، حرية الاختيار وحرية التعبير".

المصدر: RT + إنترفاكس