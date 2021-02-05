الخارجية الروسية تعلق ساخرة على حضور دبلوماسيين غربيين محاكمة نافالني بتهمة تشهيره بمحارب قديم

أصدرت وزارة الخارجية الروسية تعليقا على حضور دبلوماسيين غربيين اليوم جلسة محاكمة الناشط المعارض أليكسي نافالني بتهمة تشهيره بمواطن مسن من قدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى.

إقرأ المزيد

ونقلت وكالة "تاس" اليوم الجمعة عن مسؤول في الخارجية قوله: "نرحب بسعي السفارات البريطانية والفرنسية وغيرها لدعم المحارب القديم في الحرب الوطنية العظمى في جلسة المحكمة".

وتنظر محكمة بابوشكينسكي حاليا في الدعوى القضائية التي يواجه فيها نافالني تهمة التشهير بحق المحارب القديم إيغتات أرتيمينكو.

وأفادت "تاس" بأن ممثلين عن السفارتين الفرنسية والبريطانية يحضران الجلسة.

وكان أرتيمينكو بين الأشخاص الذين ظهروا في شريط أنتجته شبكة RT العام الماضي حيث أعربوا عن دعمهم للتعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس فلاديمير بوتين وتم تبنيها في يوليو.

وانتقد نافالني في "تويتر" بشدة الذين ظهروا في ذلك الفيديو، واصفا إياهم بأنهم "عار للدولة" و"خونة" و"بلا ضمير".

وكان ممثلون من 14 دولة أجنبية حضروا في وقت سابق من هذا الأسبوع جلسة محكمة موسكو بحق أليكسي نافالني، والتي قضت بسجنه 3,5 سنوات في قضية مخالفته لشروط الحكم مع وقف التنفيذ الصادر بحقه سابقا. في حين لوحظ أنه لم يحضر ولا وأحد من ممثلي السفارة الفرنسية محاكمة مواطن فرنسي جرت في موسكو منذ عدة أيام.

المصدر: "تاس"