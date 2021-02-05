استطلاع: معظم الروس يثقون باللقاحات الوطنية

تدل نتائج استطلاع الرأي العام الجديد على أن معظم الروس يتعاملون ايجابيا مع حملة التلقيح الجماعي ضد فيروس كورونا، وأن 75% منهم يثقون باللقاحات الروسية.

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وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجرته المنصة الإلكترونية "Rambler Group" أن أكثر من 12% من المشاركين في الاستطلاع تلقوا اللقاح الروسي اللازم ضد فيروس كورونا، في حين أعلن 40% جاهزيتهم لتطعيم أنفسهم باللقاح في القريب العاجل. وقال 2% إنهم لا ينوون تلقيحهم. أما الآخرون فلم يتخذوا بعد قرارا نهائيا بهذا الشأن، أو أعلنوا أنهم يتابعون مستوى الأجسام المضادة في أجسامهم، وجاهزون للتطعيم حال تراجع هذا المؤشر. وكان 27% من الذين شملهم الاستطلاع مصابين بكورونا في وقت سابق.

كما يدل الاستطلاع على أن 75% من المشاركين فيه يثق باللقاحات الروسية، حيث عبر 38% منهم عن ثقتهم بلقاح "سبوتنيك V"، فيما أشار 37% إلى أنهم ينتظرون بداية استخدام اللقاحات الروسية الأخرى.

وجرى الاستطلاع هذا ابتداء من 25 يناير الماضي إلى 3 فبراير الجاري على موقع "Rambler" بمشاركة نحو 5 آلاف شخص من جميع أنحاء روسيا.

وقد تمت المصادقة على استخدام لقاح "سبوتنيك V" في روسيا وبيلاروس والأرجنتين وبوليفيا وصربيا والجزائر وفلسطين وفنزويلا وباراغواي وتركمانستان وهنغاريا والإمارات وإيران وغينيا وتونس وأرمينيا والمكسيك ونيكاراغوا.

وبدأت عملية تسجيل اللقاح الروسي "سبوتنيك V" من قبل وكالة الأودية الأوروبية ومنظمة الصحة العالمية.

ونشرت مجلة "لانسيت" ("The Lancet") العلمية الرصينة نتائج المرحلة الثالثة لتجربة لقاح "سبوتنيك V" الروسي، التي تثبت فعاليته العالية واستخدامه الآمن.

المصدر: نوفوستي