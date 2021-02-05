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الولايات المتحدة تفرج عن مواطنة روسية بعد انتهاء مدة عقوبتها في السجن

أخبار روسيا

الولايات المتحدة تفرج عن مواطنة روسية بعد انتهاء مدة عقوبتها في السجن
Reuters
أرشيف
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قال مكتب عمدة مقاطعة بيكنز إن المواطنة الروسية، أوكسانا فوفك، غادرت مركز احتجازها في ولاية ألاباما الأمريكية، ليتم ترحيلها إلى روسيا، بعد أن قضت عقوبة السجن لمدة عام ونصف العام.

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وأضاف ممثل عن المكتب أمس الخميس: "لقد غادرت هذا المرفق. لقد ذهبت.. سيتم ترحيلها إلى روسيا".

وجاء في إشعار على موقع مكتب العمدة في الإنترنت، أن فوفك غادرت السجن في الساعة 8.25 صباحا بالتوقيت المحلي دون ضمان.

وتم اعتقال أوكسانا فوفك، من مواليد عام 1988، أثناء تواجدها بفنلندا في ديسمبر 2018، بناء على مذكرة الإنتربول وبطلب من السلطات الأمريكية، وتم تسليمها إلى الولايات المتحدة في يونيو 2019 بتهمة الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال. 

ولا يأخذ نظام السجون في الولايات المتحدة في الاعتبار عادة الوقت الذي يقضيه الموقوف في الحبس الاحتياطي في بلدان أخرى، ولكنه قد يختار تخفيف العقوبة إذا أظهر السجناء حسن السلوك.

المصدر: سبوتنيك

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