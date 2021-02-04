سر تقدم الجيش التركي على نظيره المصري في التصنيف العسكري

نشر موقع "غلوبال فاير باور" تصنيفه الجديد لأقوى جيوش العالم، وخاصة منطقة الشرق الأوسط التي يترأسها الجيشين المصري والتركي كأقوى جيوش المنطقة.

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ووفقا للموقع وتصنيفاته السابقة يتناوب الجيشان المصري والتركي المقدمة، حيث جاء الجيش التركي هذه المرة عام 2021 في المقدمة، ولكن تصنيف الموقع يأتي حسب تعداد سكان البلدين وعدد الجنود العاملين في الخدمة، إضافة إلى قوات الاحتياط والقوات الجوية للبلدين.

ورغم أن الجيش المصري يحتل المرتبة الثانية، إلا أنه وفقا لبيانات الموقع يتفوق على نظيره التركي في الكثير من الأرقام، حيث يبلغ عدد سكان مصر 104.124 مليون نسمة، بينهم قرابة 43 مليون نسمة قوة بشرية متاحة، مقابل عدد سكان يبلغ 82 مليون نسمة في تركيا، بينهم قرابة 41 مليون نسمة قوة بشرية متاحة.

ويتفوق الجيش المصري أيضا على الجيش التركي في عدد أفراد الجيش حيث يبلغ 450 ألف جندي فاعل و480 ألف جندي في قوات الاحتياط، بينما يبلغ مجمل عدد أفراد الجيش التركي 355 ألف جندي فاعل و380 ألف جندي في قوات الاحتياط.

ويتفوق الجيش التركي هذه المرة على نظيره المصري في عدد الطائرات الحربية، التي يأتي من ضمنها المقاتلات، حيث يمتلك الجيش المصري 1053 طائرة حربية متنوعة، بينها 250 مقاتلة، و88 طائرة هجومية، و59 طائرة شحن عسكري، إضافة إلى 341 طائرة تدريب، و304 مروحية عسكرية منها 91 مروحية هجومية.

بينما يمتلك نظيره التركي 1056 طائرة حربية، منها 206 مقاتلة بالإضافة ألى 80 طائرة شحن عسكري و273 طائرة تدريب و471 مروحية عسكرية منها 104 مروحيات هجومية.

أما في القوات البرية يتفوق الجيش المصري على نظيره التركي بشكل كبير، حيث يمتلك الجيش المصري أكثر من 3735 دبابة و11000 مدرعة و1165 مدفع ذاتي الحركة وأكثر من 2200 مدفع ميداني، إضافة إلى 1235 راجمة صواريخ، في حين يمتلك نظيره التركي 3045 دبابة و11630 مدرعة بالإضافة الى 943 مدفع ذاتي الحركة و1200 مدفع ميداني و407 راجمات صواريخ.

أما في القوات البحرية، يتفوق الجيش المصري من حيث العدد على نظيره التركي، ولكن يجب التذكير أن الجيش المصري يمتلك العديد من المنظومات المتقادمة، ولكنه قام بتطور كبير ونوعي في هذا السلاح، حيث يضم الأسطول البحري المصري 316 قطعة بحرية منها 8 غواصات، إضافة إلى 50 سفينة دورية و9 فرقاطات و7 طرادات و23 سفينة متخصصة بالألغام.

بينما تمتلك تركيا قرابة 149 قطعة بحرية منها 12 غواصة و16 فرقاطة و10 طرادات وإضافة لـ35 سفينة دورية و11 سفينة متخصصة بالألغام.

ولكن التفوق هنا يأتي لصالح تركيا في ميزانية الدفاع، حيث تصل ميزانية دفاع الجيش المصري إلى 10 مليار دولار مقابل 17.300 مليار دولار سنوياً ميزانية الدفاع التركية.

ورغم التفوق الواضح في عدد القطع الحربية والأسلحة لدى الجيش المصري، إلا أن العدد لا يعد ميزانا في ترجيح كفة القوة لدى جيوش العالم.

المصدر: RT