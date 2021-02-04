غورباتشوف يؤكد أن مبتكري لقاح "سبوتنيك V" يستحقون جائزة نوبل

أكد رئيس الاتحاد السوفييتي سابقا، ميخائيل غورباتشوف، فكرة ترشيح مبتكري لقاح "سبوتنيك V" الروسي لجائزة نوبل.

ووفقا لغورباتشوف، وهو حائز جائزة نوبل للسلام، فإن نجاح العقار المضاد لفيروس كورونا، الذي تم تطويره في مركز "غاماليا" الروسي، هو شاهد على الحالة الجيدة في العلوم المحلية وتطورها.

وقال غورباتشوف: "إنهم يستحقون ذلك (جائزة نوبل للعلوم). فحياة الناس هي جوهر عملهم".

وقد تم تقديم اقتراح لترشيح مبتكري اللقاح للحصول على جائزة نوبل، لأول مرة في لجنة الحفاظ على الصحة في مجلس الدوما (مجلس النواب الروسي) في أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق، نشرت مجلة "لانسيت" الطبية العلمية المرموقة نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية عل لقاح"سبوتنيك V" الروسي وأكدت الاختبارات ارتفاع سلامة اللقاح الروسي وفعاليته إلى مستوى 91.6%.

كما أكد الباحثون أن لقاح "سبوتنيك V" قادر على معالجة الحالات الخطرة التي يسببها فيروس كورونا.

المصدر: نوفوستي