الكرملين: هيئات الدولة تعمل على تصحيح القضايا حول تسجيل ونشر المحتجزين أثناء التظاهرات

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الهيئات الروسية تتخذ كل الإجراءات الضرورية لتصحيح القضايا المتعلقة بتسجيل ونشر المحتجزين أثناء التظاهرات غير الشرعية.

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وقال للصحفيين، اليوم الخميس: "تم اعتقال أكبر عدد من الناس مما يمكن أن تسوعبه مرافق الاحتجاز الموجودة، وأكثر مما يمكن تسجيله بسرعة. لذلك تظهر للأسف مثل هذه التداعيات. لا شك في أن الهيئات الروسية تعمل ما بوسعها لتصحيح الوضع".

وتابع: "لا يجب الحديث عن التداعيات هنا. بل يجب الحديث بالدرجة الأولى عن الناس المشاركين في التظاهرات غير الشرعية".

ورد بيسكوف سلبا على سؤال صحفي فيما إذا شهد الرئيس بوتين تسجيلات الفيديو من الأماكن التي يتم نشر المعتقلين فيها. وقال: "إنه (الرئيس بوتين) لا يمكن أن يطلع على كل الحجم لكل تسجيلات الفيديو الموجودة".

وردا على السؤال فيما إذا قامت إدارة الرئيس بفحص الأخبار حول حالات ضرب المتظاهرين من قبل رجال الأمن، أجاب بيسكوف: "لا، لا يمكن أن تقوم الإدارة بالتحقيق في هذه الحوادث المنفصلة... لكننا معكم نعرف أن هيئات وزارة الداخلية والحرس الوطني ردت بسرعة، أنها ستجري فحصا لكل هذه الحوادث وستتوصل إلى استنتاجات".

المصدر: RT