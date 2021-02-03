لجنة الدفاع في الدوما لـRT: تمديد "ستارت 3" عامل أمن مهم للمجتمع الدولي

أكد نائب رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما الروسي يوري شفيتكين أن تمديد معاهدة "ستارت 3" بين روسيا والولايات المتحدة عامل أمن مهم بالنسبة للمجتمع الدولي.

وقال في مقابلة مع RT: "هذا الاتفاق له أهمية تاريخية كبيرة. علينا أن نفهم أن المعاهدة ظلت دون تغيير، وأنها عامل أمني ليس فقط لروسيا والولايات المتحدة، ولكن للمجتمع الدولي بأسره".

وأضاف: "تمديد المعاهدة سيكون له تأثير مفيد على الوضع الدولي".

وشدد شفيتكين على أن "تمديد المعاهدة سيؤكد التزام روسيا بالوفاء بتعهداتها بموجب المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وسيساهم في تطوير عملية نزع السلاح النووي".

وأكد أن "الأمر سيسمح بإضفاء طابع متعدد الأطراف على المعاهدة في المستقبل".

وأعلنت روسيا والولايات المتحدة الأربعاء، عن بدء سريان قرار تمديد معاهدة "ستارت 3" المبرمة بينهما للحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية خمس سنوات.

المصدر: RT