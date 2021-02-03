اتحاد الصحفيين في روسيا: اعتقال 6 صحفيين وجرح مدون خلال مظاهرات موسكو الأخيرة

أعلن رئيس اتحاد الصحفيين في روسيا، فلاديمير سولوفيوف، عن اعتقال 6 صحفيين وإصابة مدون خلال المظاهرات غير المرخصة الأخيرة وسط العاصمة الروسية موسكو.

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ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن سولوفيوف قوله، خلال مؤتمر صحفي: "تم اعتقال مراسلي وكالة "روسبالت" أليكسي فولوشينوف وستانيسلاف كورياغين، وتم اقتيادهما إلى مركز شرطة منطقة كونكوفو، وبحوزتهما جميع الوثائق وسترات الصحافة، وبعد تدخل نقابة الصحفيين الروسية، تم إطلاق سراحهما".

وأضاف سولوفيوف، قائلا: "هناك حالة عنف حصلت مع أحد الصحفيين ويدعى فيودور خودوكورموف من خلال عملية ضرب بالهراوات من قبل عناصر قوات الأمن الروسية، وسيتم إجراء تحقيق رسمي بالحادث".

وأكد اتحاد الصحفيين في روسيا، في بيان صدر عنه اليوم الأربعاء، أن أكثر من 100 صحفي تضرروا أو أوقفوا أثناء احتجاجات 23 و31 يناير و2 فبراير.

وقال الاتحاد أنه لا يستبعد وجود ثغرة في التشريعات التي تحدد عمل وسائل الإعلام أثناء المظاهرات، داعيا وزارة الداخلية إلى وضع قواعد لتحديد نوع الأوراق التي من حق الشرطة أن تدقق فيها لدى الصحفيين، وكذلك الأوقات المناسبة لإجراء هذه العملية.

وأصدرت محكمة في موسكو، أمس الثلاثاء، حكما بسجن المعارض الروسي، أليكسي نافالني، لمدة ثلاثة أعوام ونصف العام في قضية شركة "إيف روشيه"، وذلك بعد إلغائها الحكم الصادر من قبل بالسجن مع إيقاف التنفيذ.

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واعتقل أكثر من 200 شخص ممن تظاهروا دون ترخيص أمام محكمة سيمونوفسكي في العاصمة موسكو، حيث عقدت جلسة الاستماع بشأن قضية أليكسي نافالني.

المصدر: سبوتنيك