السفير الأمريكي في موسكو: مصير معاهدة "السماء المفتوحة" قيد النظر لدى بايدن

أكد سفير الولايات المتحدة لدى موسكو، جون ساليفان، اليوم الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، تنظر في مصير معاهدة "السماء المفتوحة".

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وقال ساليفان لوكالة "إنترفاكس" الروسية ردا على سؤال بهذا الشأن: "إنها قضية قيد النظر فيها مثلها مثل قضايا أخرى كثيرة".

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قال يوم الثلاثاء، إن روسيا مستعدة لإعادة النظر بشكل بناء في قرار الانسحاب من معاهدة "السماء المفتوحة"، عندما تعود واشنطن للتنفيذ الكامل للوثيقة.

وأشار لافروف إلى أن كل التساؤلات التي تظهر لدى الدول الأطراف فيها، يمكن ويجب مناقشتها في اللجنة الاستشارية الخاصة بهذه المعاهدة، مضيفا أن موسكو لم تباشر بعد بإجراءات عملية الخروج من المعاهدة.

وتهدف معاهدة "السماء المفتوحة" إلى تعزيز التفاهم المتبادل والثقة عن طريق إعطاء جميع أطرافها، بغض النظر عن حجم الدولة المشاركة، دورا مباشرا في جمع المعلومات عن القوات العسكرية والأنشطة التي تهمها.

وفي منتصف بناير الماضي، أعلنت موسكو أنها ستبدأ إجراءات داخلية للانسحاب من المعاهدة، بعد إعلان الولايات المتحدة، في العام الماضي، عن خروجها منها.

المصدر: إنترفاكس