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مجلس الدوما: التصريحات الأمريكية حول "التهديد الروسي" تمهيد لفرض عقوبات جديدة

أخبار روسيا

مجلس الدوما: التصريحات الأمريكية حول
Sputnik
مبنى مجلس الدوما الروسي، موسكو
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صرح النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما الروسي، ألكسندر شيرين، بأن روسيا لها القدرة الدفاعية العليا، لكنها لا تمثل أي تهديد للولايات المتحدة.

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وقال: "توجد لدى روسيا قدرة كبيرة للغاية في مجال الدفاع عن مصالحها وعن أراضيها. لكننا لا نحتاج ولا نهتم بتوجيه أي تهديدات إلى الولايات المتحدة. ولدينا عدد كاف من القضايا الخاصة. وأعتقد أن هذه التصريحات هي لإعداد موجة جديدة من العقوبات وإثارة الهستيريا حول روسيا. ولا توجد لها أي أسس أو أدلة".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق أن الولايات المتحدة تعمل حاليا عن تقييم التهديدات الروسية المحتملة، مضيفا أن العمل يأتي بوتائر عالية للغاية وأن نتائج هذا العمل ستظهر قريبا. وذكر أن هذه التهديدات تضم الهجمات الإلكترونية وقضية نافالني والتدخل في الانتخابات الأمريكية والمكافآت المزعومة مقابل رؤساء الجنود الأمريكيين في أفغانستان، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تدرس إمكانيات الرد على هذه التهديدات.

المصدر: نوفوستي

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