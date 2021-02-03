بأدنى حصيلة منذ أكتوبر.. أقل من 16.5 ألف إصابة بكورونا في روسيا خلال يوم

لليوم الثاني على التوالي، سجلت السلطات الصحية الروسية أقل من 17 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأربعاء عن رصد 16474 إصابة بالوباء خلال آخر 24 ساعة (مقابل 16643 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أدنى حصيلة منذ 28 أكتوبر عندما تم تسجيل 16202 إصابة.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، في مقدمتها ثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1916 حالة) والعاصمة موسكو (1545 حالة) ومقاطعتها (773 حالة)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 10.6% من المرضى الجدد.

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا خلال اليوم الأخير بواقع 526 حالة وفاة، مقابل 539 وفاة أمس، فيما تماثل 24822 مريضا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة ثلاثة ملايين و901204 إصابات مؤكدة منها 74684 حالة وفاة و461153 حالة نشطة وثلاثة ملايين و365367 حالة شفاء.

وسجلت روسيا في الأسابيع الماضية تراجعا تدريجيا ملحوظا في وتيرة تفشي كورونا، على خلفية استمرار حملة التطعيم المجاني واسعة النطاق التي انطلقت في ديسمبر باستخدام لقاح "سبوتنيك V" محلي الصنع.

المصدر: RT