مسؤول روسي: أي عسكري عاقل لا يمكن أن يتصور نشوب حرب نووية أبدا

عبر مسؤول روسي عن استيائه من تصريح الأميرال الأمريكي، تشارلز ريتشاردس، حول احتمال نشوب حرب نووية مع روسيا، مشيرا إلى أن أي عسكري عاقل يخشى تصور مثل هذا التطور للأحداث.

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وقال النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، فلاديمير جباروف، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء: "لا يمكن أن يتصور أي عسكري ماهر عاقل ولو في الكابوس نشوب حرب نووية".

وأشار إلى أن العسكريين عادة لا يحبون مناقشة هذا الموضوع وهم "خائفون بشكل كبير من احتمال وقوع ذلك".

من جهته نشر السيناتور الروسي، ألكسي بوشكوف، تغريدة على موقع "تويتر" دعا فيه البنتاغون للتفكير في كيفية تجنب نشوب الأزمة النووية بدلا من تصور كيفية وقوعها.

وأشار إلى أن واشنطن برأيه لا تفهم ما هي الحرب النووية.

وتابع: "ليرون أفلاما، مثلا الفيلم بعنوان "في اليوم التالي". وهذا هو البرنامج التعليمي الضروري".

وتأتي هذه التصريحات بعد أن كتب رئيس الإدارة الاستراتيجية الأمريكية، الأميرال تشارلز ريتشاردس، في مقالته المخصصة للمجلة الرسمية للمعهد العسكري البحري الأمريكي الشهر الجاري عن وجود احتمال حقيقي لتحول النزاع الإقليمي مع روسيا والصين إلى نزاع عسكري باستخدام الأسلحة النووية.

ويدلي الساسة الغربيون بتصريحات حول "التهديد الروسي" بانتظام. وكانت موسكو أشارت أكثر من مرة إلى أنها لن تهاجم أية دولة من أعضاء حلف الناتو، مضيفة أن الغرب يستخدم هذه الحجة لنشر المزيد من المعدات العسكرية والجنود بالقرب من الحدود الروسية.

المصدر: نوفوستي