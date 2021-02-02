روسيا تسلم منظمة "الأمن والتعاون" فيديوهات لعنف الشرطة في الدول الأعضاء

سلمت وزارة الخارجية الروسية وزيرة خارجية السويد، رئيسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا آن لينديه مواد فيديو، توثق استخدام العنف من قبل الشرطة ضد المحتجين في دول المنظمة.

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وأشارت الوزارة في بيان نشر على "فيسبوك" إلى أن الحوادث العديدة من عنف الشرطة بحق المتظاهرين السلميين "يتجاهلها باستمرار المسؤولون ووسائل الإعلام الرئيسية في هذه الدول، ويتهموننا بما يقترفونه!".

وعلم في وقت سابق اليوم أن وزيرة الخارجية السويدية آن لينديه التي تتولى بلادها حاليا رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وصلت إلى موسكو في زيارة رسمية أجرت في إطارها لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

المصدر: RT