بوتين: مواقع التواصل الاجتماعي تسعى لتحقيق الربح بأي ثمن

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال حديثه عن مواقع التواصل الاجتماعي إن هذا البزنس يسعى إلى تحقيق الربح بأي ثمن، ولا ينبغي لأحد نسيان ذلك.

وأضاف بوتين، في لقاء مع الفائزين في مسابقة "معلم العام":" تطرقتم إلى مجال حساس ومهم للغاية. هذه المنصات، بالطبع، هي بزنس في المقام الأول. يجب ألا ننسى ذلك أبدا. هذا بزنس، بالنسبة للذين ينظمون هذا النوع من النشاط".

وأكد بوتين، أن هدف البزنس الأساسي، هو تحقيق الربح، "وللأسف يتم ذلك، غالبا بأي ثمن".

وشدد الرئيس الروسي، على أن هذه المواقع لا تبالي بتاتا، بأن هذا المحتوى أو ذاك يسبب نوعا من الضرر لفئة من الناس الذين يتم توجيهه إليهم. ونوه بأن هذه المنصات الإعلامية، أخذت أكثر فأكثر تسيطر وتدير وعي الناس.

وأشار بوتين، إلى أن هذه المنظومات، تدرس بعناية المستخدم، وتنتقي له ما تراه ضروريا، ويبدأ هذا المستخدم باتخاذ القرار دون أن يدرك أنه يتم تسييره.

وقال بوتين: "طبعا يجب أن نفكر في هذا الأمر، ويجب أن نتعامل معه بطريقة ما. وفي الوقت نفسه، لا يجوز اتخاذ قرارات من شأنها تقييد حرية الإنسان: حرية الاختيار، وحرية التعبير".

المصدر: نوفوستي