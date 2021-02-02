وصفته بممارسة اعتيادية.. السفارة الأمريكية في موسكو تعلق على حضور دبلوماسيين أجانب محاكمة نافالني

وصفت السفارة الأمريكية في روسيا حضور دبلوماسيين أجانب محاكمة المعارض الروسي أليكسي نافالني بأنها "ممارسة دبلوماسية عادية في البلد المضيف"، في تفسير رفضته الخارجية الروسية.

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وقالت السفارة الأمريكية في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، تعليقا على وجود دبلوماسييها في محاكمة نافالني: "من الممارسات المعتادة للبعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم مراقبة المحاكمات في البلد المضيف".

ولفتت البعثة الدبلوماسية إلى أن السفارة الأمريكية طلبت من السلطات الروسية إتاحة الفرصة لمراقبة سير الجلسة عن بعد بسبب الاحتياطات المستمرة جراء كوفيد -19 والعدد الكبير من الأشخاص المتوقع حضورهم المحاكمة، لكنها لم تتلق ردا على طلبها.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن قدوم دبلوماسيين أجانب إلى جلسة محاكة نافالني ليس من "العادات الدبلوماسية" بل هو "تحرك ذو طابع سياسي" و"تدخل في شؤون روسيا الداخلية".

المصدر: وكالات