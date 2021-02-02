غينسبورغ يكشف فترة الحماية التي يوفرها لقاح "سبوتنيك V"

قال رئيس مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية ألكسندر غينسبورغ، إن اللقاح الروسي "سبوتنيك V" سيوفر حماية من فيروس كورونا المستجد لمدة عامين وأكثر.

وأكد غينسبورغ، أن اللقاح الروسي أظهر فعالية حماية من الوباء متساوية تقريبا، لجميع الفئات العمرية.

وأضاف الخبير الروسي، في مؤتمر صحفي: "لدينا أمل كبير تؤكده وقائع نتائج التجارب المتوفرة، أن مدة عمل وتأثير مفعول هذا اللقاح، ستستمر ليس عدة أشهر أو حتى عام، بل عامين على أقل تقدير أو أكثر".

المصدر: نوفوستي