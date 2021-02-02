الكرملين: يجب التحقق من وقائع احتجاز المحتجين لفترة طويلة

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه يجب على هيئات حماية القانون، التحقيق في وقائع الاحتجاز طويل الأمد لبعض المشاركين في الاحتجاجات غير المرخصة يوم 31 يناير بموسكو.

ودعا بيسكوف، إلى اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، في حال ثبت وجود ذلك.

وأضاف ممثل الكرملين: "شاهدنا تقارير إعلامية حول هذا الموضوع. ولا يساورنا شك أيضا في أن الزملاء في وزارة الداخلية، شاهدوا ذلك أيضا. هنا يجب فقط التحقق من وقائع محددة، وإذا كان ذلك صحيحا فعلا، فيجب اتخاذ التدابير اللازمة".

وردا على سؤال، حول من سيقوم بالتحقق من هذه الوقائع، قال بيسكوف: "على الأغلب وزارة الداخلية، وهيئات حماية القانون".

ولم يستبعد بيسكوف، قيام الهيئات الرقابية ذات العلاقة، بالتحقيق في الموضوع.

المصدر: تاس