الوكالة الطبية البيولوجية الفدرالية الروسية تأمل ببدء تجربة لقاحها ضد كورونا في يوليو القادم

أعربت النائبة الأولى لرئيس الوكالة الطبية البيولوجية الفدرالية الروسية، تاتيانا ياكوفليفا، عن أملها بأن تبدأ الوكالة التجارب الطبية للقاحها الخاص ضد كورونا في يوليو القادم.

وقالت في جلسة المجلس العلمي "اللقاحات والمجتمع" في بث قناة "دكتور" الروسية: "يمر (اللقاح) بمرحلة ما قبل التجارب الطبية. وأعتقد أننا سننتقل قريبا أي تقريبا ابتداء من يوليو القادم إلى إجراء التجارب الطبية".

وعبرت عن أملها ببدء إنتاج اللقاح بحلول نهاية العام الجاري.

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وأضافت: "نأمل بذلك بشكل كبير... ويتعلق كل شيء بالتجارب الطبية وعدد الناس (المشاركين فيها) ونسبة الفعالية التي سيظهرها".

المصدر: تاس