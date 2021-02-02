الخارجية الروسية: لا قرار حتى الآن بضرورة تقديم شهادة تلقيح ضد كورونا لدخول روسيا

صرح مدير الدائرة القنصلية للخارجية الروسية، إيفان فولينكين، بأن السلطات الروسية لم تتخذ حتى الآن قرارا حول ضرورة تقديم شهادة تلقيح ضد كورونا للحصول على تأشيرة الدخول إلى روسيا.

وأكد الدبلوماسي في حديثه لوكالة "نوفوستي" الروسية أن البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية الروسية ستبدأ منح تأشيرات الدخول فورا بعد رفع الحكومة الروسية القيود المؤقتة المفروضة سابقا على خلفية تداعيات تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه قد تم استئناف عمل بعض البعثات في عدد من بلدان العالم.

وتابع: "إن القرار حول إدخال طلب حول التقديم الضروري لشهادة التلقيح ضد كورونا كشرط للحصول على تأشيرة الدخول إلى روسيا لم يتخذ بعد. وحاليا لا تتضمن القوانين الروسية الموجودة هذا الطلب".

وأضاف أنه "يجب في الوقت ذاته الأخذ بعين الاعتبار أن عددا من الدوائر الروسية المهتمة تدرس حاليا تعليمات الرئيس الروسي حول منح شهادات التلقيح للأشخاص الذين تم تطعيمهم باللقاح الروسي. أما إدخال طلب حول تقديم شهادات مماثلة من قبل الأجانب لدخول روسيا فإنه غير موجود حتى الآن".

المصدر: نوفوستي