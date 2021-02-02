الأمن الفدرالي يشن حملة على صانعي السلاح في 19 منطقة روسية

أفاد مركز الاتصالات التابع لجهاز الأمن الفدرالي الروسي بأن أفراد الجهاز في 19 منطقة روسية قاموا باعتقال 43 صانع أسلحة وصادروا نحو 200 قطعة من الأسلحة.

وأعلن المركز: "أوقف جهاز الأمن الفدرالي بالتعاون مع الداخلية الروسية وقوات الحرس الروسي نشاطا غير قانوني لـ 43 شخصا في 19 منطقة روسية يشتبه بتورطهم في ترميم القدرات القتالية للأسلحة المدنية في المصانع غير الشرعية وبيعها".

وأضاف أن العملية المشتركة سمحت بإيقاف عمل 28 ورشة غير قانونية كانت تقوم بتحديث الأسلحة وإنتاج الذخائر.

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وتابع أن قائمة الأسلحة المصادرة تضم 3 رشاشات و18 بندقية أوتوماتيية و48 بندقية و113 مسدسا و27 مخزن هاون من عيارات مختلفة و45 قنبلة يدوية وأكثر من 26 ألف ذخيرة و34.5 كيلوغرام من المتفجرات وغيرها.

المصدر: تاس