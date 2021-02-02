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الكرملين: بوتين تحدث بالهاتف مع أرملة يلتسين

أخبار روسيا

الكرملين: بوتين تحدث بالهاتف مع أرملة يلتسين
Sputnik
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين تحدث يوم أمس الاثنين، مع السيدة ناينا يلتسين، أرملة بوريس يلتسين أول رئيس لروسيا الحديثة.

وذكر ممثل الكرملين، أن الرئيس بوتين وضع في وقت سابق، باقة من الزهور على قبر بوريس يلتسين، في مقبرة نوفوديفيتشي بموسكو.

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وصادفت يوم الاثنين، الأول من فبراير، الذكرى التسعين لميلاد بوريس يلتسين، الذي حكم روسيا في الفترة من 10 يوليو 1991 إلى 31 ديسمبر 1999.

المصدر: نوفوستي

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