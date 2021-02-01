بوتين يضع أكاليل من الزهور على قبر يلتسين وبريماكوف وفنان الشعب لانوفوي

وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إكليلا من الزهور على قبر أول رئيس لروسيا بوريس يلتسين في مقبرة نوفوديفيتشي، في ذكرى ميلاده الـ90.

ودعا بوتين مواطني البلد إلى أن يتذكروا دائما الرئيس الأول لروسيا.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن الرئيس الروسي وضع إكليلا على قبر رئيس الوزراء الروسي السابق يفغيني بريماكوف، وكذلك على قبر فنان الشعب في حقبة الاتحاد السوفييتي وروسيا فاسيلي لانوفوي.

وقال بوتين للصحفيين، مستذكرا فنان الشعب: "ليس لأننا كنا قريبين، لكننا كنا على معرفة ببعضنا، في الواقع، في السنوات الأخيرة كنا نسير معا دائما في صفوف الفوج الخالد".

وأشار إلى أن "لانوفوي ترك بصمة مشرقة جدا في الفن، ويمكن القول، في مصائر كثير من الناس".

وأضاف: "لأن الصور التي ابتكرها أثرت بلا شك في تنشئة أجيال كاملة. بالطبع أنا حزين جدا لوفاته".

وحضر في وداع الممثل والشخصية العامة ومدرس المسرح فاسيلي لانوف (87 عاما)، والذي وافته المنية الخميس الماضي، أبرز الشخصيات السياسية والاجتماعية في البلاد، وجرى اليوم الاثنين تأبين له في مسرح فاختانغوف، ودفن في وقت لاحق في مقبرة نوفوديفيتشي.

المصدر: "نوفوستي"