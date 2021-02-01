RT تنشر فيديو لمحادثة بين أقرب مساعد لنافالني و"دبلوماسي" بريطاني

حصلت RT على مقطع فيديو يوثق محادثة بين المدير التنفيذي لصندوق مكافحة الفساد التابع للمعارض الروسي أليكسي نافالني، وموظف بالسفارة البريطانية بموسكو يعتبره الأمن الروسي ضابطا في MI6.

وفي هذا الفيديو الذي سجل عام 2012 في أحد مطاعم موسكو، يتحدث فلاديمير أشوركوف اليد اليمنى لنافالني والذي يقيم حاليا في بريطانيا، عن الحاجة إلى زيادة تمويل الصندوق، بهدف توسيع نشاط المعارضة وكسب ولاء كبار رجال الأعمال تمهيدا لتغيير النظام.

وقال أشوركوف للدبلوماسي البريطاني: "إذا كان لدينا المزيد من المال، فسنوسع فريقنا بالتأكيد. من سينفق هنا 10 أو 20 مليون دولار سنويا كدعم، سيرى صورة مختلفة تماما.. أحاول إيصال هذه الرسالة من خلال حملتي لجمع التبرعات، إلى قادة مجتمع الأعمال".

وأضاف: "نحن بحاجة للعب في حقول شطرنج مختلفة. احتجاجات حاشدة، مبادرات مدنية، دعاية. نحن بحاجة إلى إقامة اتصالات مع النخبة وإبلاغهم بأننا أشخاص عاقلون لن ندمر كل شيء ولن نحرمهم من أصولهم".

⚡️⚡️В распоряжении RT оказалась запись разговора Владимира Ашуркова с сотрудником британского посольства, которого ФСБ считает агентом MI6 https://t.co/8exIuBcyrDpic.twitter.com/UUeyEAyhI4 — RT на русском (@RT_russian) February 1, 2021

وطلب أشوركوف خلال المحادثة مساعدة من الحكومة البريطانية في توفير معلومات عن مسؤولين روس وشركات روسية لاستخدامهم في تحقيقات الصندوق.

وقال: "في بعض الحالات ليست لدينا أدلة مباشرة وإنما ضمنية فقط. لكنني متأكد من أن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى في بريطانيا يتمتع بإمكانية الوصول إلى كمية كبيرة من المعلومات غير المتاحة لنا" والتي تخص دوائر علاقات كبار رجال الأعمال الروس والمسؤولين في الحكومة.

وأضاف: "أعتقد أن بريطانيا هي دولة أوروبية محورية يمكنها التأثير على روسيا وهي تشدد بالفعل موقفها حيال موسكو".

⚡️⚡️В распоряжении RT оказалась запись разговора Владимира Ашуркова с сотрудником британского посольства, которого ФСБ считает агентом MI6 https://t.co/8exIuBcyrDpic.twitter.com/teqR4tzRdA — RT на русском (@RT_russian) February 1, 2021

في مقطع فيديو آخر، قال أشوركوف إن الصندوق يعتزم نشر تحقيق يستهدف مصرفا حكوميا روسيا كبيرا وتورطه المزعوم في الفساد، ملمحا إلى أن بنوكا بريطانية منافسة ستستفيد من ذلك.

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وفي وقت سابق، ذكرت RT أن أشوركوف كان على قوائم مشروع "مبادرة النزاهة Integrity Initiative" البريطاني الموجه ضد روسيا، وورد ذلك في وثائق أكدت الخارجية البريطانية صحتها.

وذكرت RT، أن محاور أشوركوف في التسجيل المنشور، هو جيمس فورد السكرتير الثاني السابق للشؤون السياسية في السفارة البريطانية، الذي يعرفه الأمن الفدرالي الروسي بعميل سري لاستخبارات MI6 البريطانية.

وكشفت وسائل إعلام أمريكية أمس السبت أن أشوركوف وجه رسالة باسم الصندوق إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن تحثه على فرض عقوبات على 35 شخصا ممن وصفهم بأنهم "مقربون من الرئيس فلاديمير بوتين".

المصدر: RT