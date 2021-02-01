وضع الزهور على قبر يلتسين في الذكرى 90 لميلاده

شهدت مقبرة "نوفوديفيتشي" وسط موسكو، فعالية وضع الزهور على قبر بوريس يلتسين، أول رئيس لروسيا الحديثة، وذلك بمناسبة مرور تسعين عاما على ميلاده في 1 فبراير.

وشارك في وضع الزهور، عناصر "مركز يلتسين"، وزوجة الرئيس الراحل ناينا يلتسينا، وكذلك مجموعة من أصدقاء وأنصار يلتسين، ومن بينهم بافل بورودين، وسيرغي ستيباشين، ونيكولاي سفانيدزه وآخرون.

وشكرت ناينا يلتسينا المشاركين في الفعالية، وتمنت لهم الصحة.

وفي كلمته، خلال الفعالية، قال ستيباشين، إن يلتسين كان يتمتع بقدرة تنظيمية عظيمة في مختلف المجالات الاقتصادية والإدارية.

تولى بوريس يلتسين، منصب رئيس روسيا في الفترة من 10 يوليو 1991 إلى 31 ديسمبر 1999.

المصدر: نوفوستي