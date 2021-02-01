بوتين يكلف المحكمة العليا الروسية بدراسة إنشاء محكمة لحقوق الإنسان

كلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المحكمة العليا ووزارة العدل الروسيتين بدراسة مسألة تشكيل محكمة روسية لحقوق الإنسان.

وجاء في قائمة طلبات الرئيس بوتين التي نشرت اليوم الاثنين على موقع الكرملين: "يجب توصية المحكمة الروسية العليا بالتعاون مع وزارة العدل الروسية بدراسة مسألة جدوى تشكيل محكمة روسية لحقوق الإنسان وبتقديم اقتراحات مناسبة عند الحاجة"، وكل ذلك بحلول 1 يونيو القادم.

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ووصف الرئيس بوتين أثناء لقائه مع أعضاء المجلس الرئاسي لحقوق الإنسان الذي جرى في 10 ديسمبر الماضي، فكرة إنشاء محكمة روسية لحقوق الإنسان بالصحيحة، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة دراسة هذه المسألة، "إذ أن إنشاء هذه المحكمة يتطلب تخصيص أموال وإدخال تعديلات على نظام القوانين الروسية.

وفي سياق متصل كلف بوتين مفوضيه في المناطق ومجلس حقوق الإنسان باتخاذ إجراءات قبل 1 مايو القادم لضمان حقوق الصحفيين في الأقاليم الروسية.

وجاء في قائمة الطلبات: "يجب على مفوضي الرئيس الروسي في المناطق الفدرالية بالتعاون مع المجلس الرئاسي لتطوير المجتمع المدني وحقوق الإنسان اتخاذ تدابير لضمان حماية حقوق الصحفيين في المناطق الروسية وفق القوانين الروسية حول وسائل الإعلام".

المصدر: تاس