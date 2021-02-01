مدفيديف: "تويتر" يوصي المستخدمين بالاشتراك في حساب نافالني

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إن موقع التواصل الاجتماعي Twitter، يوصي المستخدمين بالاشتراك في حساب أليكسي نافالني.

وأضاف مدفيديف، في حديث لوسائل الإعلام الروسية، أن أحد أصدقائه تلقى مثل هذه التوصية. وشدد على أن ذلك يعد مثالا حيا، على تسييس إدارة هذه الشبكة الاجتماعية.

وأشار مدفيديف، إلى أنه عند التسجيل، تطرح إدارة "تويتر" سؤالا عن الاهتمامات والتفضيلات، وما يود المستخدم الجديد رؤيته في حسابه، وما هي المعلومات التي يرغب بتلقيها. وكتب صديق مدفيديف، أنه يحب المتاحف والمسارح والفنون.

وبعد ذلك عرضت إدارة "تويتر" عليه قائمة الحسابات التي يمكنه التسجيل عليها، وكان حساب نافالني في مقدمة القائمة.

وشدد مدفيديف، على أن "هذا الموقف من جانب إدارة الشبكة الاجتماعية، مسيس تماما، وفي غاية الوقاحة، وهو نوع من التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى".

المصدر: تاس