مدفيديف: نافالني يحاول التسلق إلى السلطة بطرق متهورة

قال دميتري مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إن الناشط أليكسي نافالني، ليس إلا "مارقا سياسيا" يسعى للوصول إلى السلطة، بواسطة "طرق وقحة ونشاطات جامحة".

وأضاف مدفيديف، في مقابلة مع وسائل الإعلام الروسية: "كنت ولا أزال، أعتبر نافالني محتالا ومارقا سياسيا. إنه رجل يحاول ويسعى بشكل مغامر ومتهور، للوصول إلى السلطة لتحقيق أهدافه الخاصة، ولا شيء آخر".

وتابع مدفيديف أن نشاطات نافالني باتت الآن، أكثر وقاحة وانفلاتا، مما كانت عليه قبل بضع سنوات".

وعند تعليقه على مآخذ مصلحة السجون الفيدرالية الروسية تجاه نافالني، شدد مدفيديف، على أنه "يجب حل مثل هذه الأمور بطريقة إجرائية مناسبة، أي في المحكمة". وقال: "ويحق للمحكمة هنا، بالطبع، أن تتخذ أي قرار تراه مناسبا، وتعتبره عادلا في هذه الحالة. لذلك، من الضروري انتظار قرار المحكمة".

المصدر: تاس