الخارجية الروسية ترد على تعليقات أمريكية حول الاحتجاجات غير المرخصة

طالبت وزارة الخارجية الروسية، في مجال ردها على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اواشنطن بوقف التدخل في الشؤون الداخلية الروسية.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على "فيسبوك": "التدخل الأمريكي الفظ في الشؤون الداخلية لروسيا، حقيقة ثابتة تماما مثل ترويج الأنباء المزيفة والدعوات للقيام بأعمال غير مرخصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تسيطر عليها واشنطن. ويعتبر دعم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لهذه النشاطات غير المشروعة، بمثابة تأكيد آخر على الدور الذي تلعبه واشنطن وراء الكواليس".

وعلى خلفية ذلك، طالبت وزارة الخارجية الروسية "بوقف التدخل الأمريكي، في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة".

المصدر: نوفوستي