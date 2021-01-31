بيسكوف: تمديد "ستارت 3" نجاح للدبلوماسية الروسية وجميع البشرية العاقلة

جدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، ترحيب الكرملين، بتمديد المعاهدة الروسية الأمريكية حول الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت 3".

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وفي إشارة إلى الاتفاق الأخير بين موسكو وواشنطن حول تمديد المعاهدة، قال بيسكوف، اليوم الأحد، في مقابلة مع الصحفي بافل زاروبين، مذيع برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" الذي تبثها قناة "روسيا 1" التلفزيونية: "ينبغي اعتبار ذلك نجاحا للبشرية العاقلة جمعاء، فقد كان هذا الموضوع يهم الجميع".

وتابع أن الاتفاقية بين روسيا والولايات المتحدة حول "ستارت 3" جاءت "نجاحا لدبلوماسيتنا ونجاحا شخصيا للرئيس (فلاديمير بوتين) الذي تحدث وبشكل مقنع عن هذه المعاهدة المحورية على أنها تبقى للأسف الوثيقة الوحيدة التي تسمح لنا بإبقاء ترسانات الأسلحة الهجومية الاستراتيجية للبلدين تحت السيطرة".

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مع ذلك فقد أشار بيسكوف إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة أظهرت الإرادة السياسية للتوصل إلى الاتفاقية المذكورة بشأن "ستارت 3"، مشددا على أن الجانب الأمريكي هو الذي عرض تمديد المعاهدة لخمس سنوات إضافية، وكان "عرضا جيدا جدا" تلقى دعم موسكو فورا.

مع ذلك فقد ذكر بيسكوف أن الاتفاقية حول "ستارت 3" بين روسيا ليست دليلا على أن "المبدأ العقلاني هو الذي سيسود في العلاقات بين البلدين من الآن فصاعدا، مشيرا إلى أن ضعف الآمال في تغير مواقف الولايات المتحدة فيما يتعلق بالجوانب الأكثر حساسية من العلاقات بين موسكو وواشنطن.

المصدر: تاس