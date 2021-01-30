السفير الأمريكي في موسكو يعلق على نشر السفارة مواد عن احتجاجات 23 يناير

علق السفير الأمريكي لدى روسيا جون ساليفان على نشر السفارة مواد عن احتجاجات شهدتها موسكو ومدن روسية أخرى في 23 يناير.

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وفي مقابلة مع قناة "دوجد" التلفزيونية التي تبث عبر الإنترنت، أوضح ساليفان اليوم السبت أن السفارة ترى أنه من واجبها حماية سلامة المواطنين الأمريكيين المقيمين في روسيا أثناء المظاهرات، "فهناك دائما إمكانية أن تتحول المظاهرة من تجمع سلمي إلى لا سلمي، أي أن هناك احتمالا لوقوع حوادث عنف".

وتابع: "هذا ما حدث يوم السبت الماضي. لذا فعلينا تحذير الناس بل من واجبنا تحذيرهم من الذهاب إلى هناك. هذا هو ما قمنا به".

وفي وقت سابق، أبلغ نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف سفير الولايات المتحدة احتجاج روسيا على نشر السفارة الأمريكية تدوينات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعم المظاهرات التي جرت في بعض المدن الروسية في 23 يناير.

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من جهته، قال الكرملين إن نشر السفارة الأمريكية معلومات تخص المظاهرات غير المرخصة تمثل "تدخلا غير مباشر" في الشؤون الروسية الداخلية.

المصدر: RT