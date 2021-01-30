قوى يسارية أخرى تنضم للحزب المتشكل على أساس "روسيا العادلة"

قال زخار بريليبين، زعيم حزب "في سبيل الحقيقة"، إن قوى يسارية أخرى، ستنضم أيضا خلال الربيع والصيف، إلى الحزب الموحد، المتشكل على أساس "روسيا العادلة".

وقال بريليبين، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي": "لن نماطل في تنفيذ هذه العملية. ستستمر عمليات التوحيد خلال الربيع والصيف ... سنعقد المؤتمر، ثم سنوحد الصفوف مرة أخرى".

وأشار إلى أن المفاوضات جارية حاليا حول هذا الموضوع، وتشمل الدعوة للتوحيد عمليا جميع الشخصيات والأحزاب والمجتمعات المعروفة على الجناح الوطني اليساري.

تم يوم الخميس التوقيع على بيان حول توحيد أحزاب "روسيا العادلة"، و "في سبيل الحقيقة" و"حزب الوطنيين في روسيا".

وفي وقت سابق، قال زعيم "روسيا العادلة" سيرغي ميرونوف أن الأحزاب الثلاثة ستعقد مؤتمراتها في 22 فبراير، لاتخاذ قرار حول التوحيد.

المصدر: نوفوستي