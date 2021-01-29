لندن تسمي المدن الروسية المرشحة لفعاليات احتجاجية غير مرخصة

قامت الخارجية البريطانية، قبيل الفعاليات الاحتجاجية غير المرخصة في روسيا في 31 يناير، بتسمية المدن التي يتم التخطيط لمثل هذه الأحداث فيها.

وقالت الوزارة، في توصية لها نشرتها اليوم: "يجري التخطيط لتنفيذ فعاليات احتجاجية، يوم 31 يناير في جميع أنحاء روسيا، بما في ذلك في وسط موسكو، وبطرسبورغ ويكاترينبورغ. يجب الإطلاع على آخر الأخبار من وسائل الإعلام المحلية، ويجب التحلي باليقظة وتوخي الحذر، وتجنب الاحتجاجات، وعدم زيارة أطراف المدن".

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ومن المعروف أن السفارة الأمريكية في موسكو نشرت إعلانا مشابها قبيل فعاليات مماثلة غير مرخصة في 23 يناير، وأثار ذلك رد فعل حاد من وزارة الخارجية الروسية: تم استدعاء السفير الأمريكي إلى الوزارة، وتقديم احتجاج شديد له بسبب دعم السفارة لهذه الاحتجاجات.

المصدر: نوفوستي